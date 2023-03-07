روسيا ودول أخرى تكون مجموعة لمناقشة سبل تحقيق السلام في أفغانستان
أنشأت روسيا وست دول متاخمة لأفغانستان مجموعة لمناقشة سبل تحقيق سلام طويل الأمد في الدولة التي مزقتها الحرب، ودعا دبلوماسيون في الاجتماع الافتتاحي، اليوم الثلاثاء، إلى رفع تجميد أصول البنك المركزي الأفغاني.
وقالت وزارة الخارجية الأوزبكية إن ممثلين خاصين من روسيا والصين وإيران وباكستان وأوزبكستان وطاجيكستان وتركمانستان اجتمعوا في طشقند، ويعتزمون الاجتماع بشكل دوري لمناقشة القضايا التي تواجه أفغانستان.
وذكر ممثل أوزبكستان الخاص عصمت الله إرجاشيف أن المجموعة حثت الدول الغربية على رفع تجميد أصول البنك المركزي الأفغاني.
وقال في إفادة صحفية: "شدد ممثلو هذه الدول على أن أموال البنك المركزي الأفغاني التي ستُرد يجب أن تستخدم في المقام الأول في دفع رواتب معلمي المدارس والأطباء، وفي الوقت نفسه، في دعم عدد من السكان في وضع صعب".
وأضاف: "أكدوا أيضاً أن ما يقرب من 25 مليون شخص في أفغانستان يتضورون جوعاً ويحرمون من الطعام".
وجمّدت الولايات المتحدة نحو سبعة مليارات دولار قيمة أصول مملوكة للبنك المركزي، بعد أن أطاحت "طالبان" بالحكومة الأفغانية في عام 2021، كما تم تجميد ملياري دولار في بنوك أوروبية.
وقالت واشنطن إن بعض الأموال ستخصص لمؤسسة لينتفع بها مواطنون أفغان.
وقالت الأمم المتحدة، الشهر الماضي، إن ستة ملايين شخص في أفغانستان معرضون لخطر المجاعة، وإن ثلثي السكان يعانون جوعاً شديداً، وإنهم في أمس الحاجة للمساعدات.