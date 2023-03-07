روسيا ودول أخرى تكون مجموعة لمناقشة سبل تحقيق السلام في أفغانستان

أنشأت روسيا وست دول متاخمة لأفغانستان مجموعة لمناقشة سبل تحقيق سلام طويل الأمد في الدولة التي مزقتها الحرب، ودعا دبلوماسيون في الاجتماع الافتتاحي، اليوم الثلاثاء، إلى رفع تجميد أصول البنك المركزي الأفغاني.

وقالت وزارة الخارجية الأوزبكية إن ممثلين خاصين من روسيا والصين وإيران وباكستان وأوزبكستان وطاجيكستان وتركمانستان اجتمعوا في طشقند، ويعتزمون الاجتماع بشكل دوري لمناقشة القضايا التي تواجه أفغانستان.