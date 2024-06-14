أمريكا والصين.. علاقة مرهونة بعوامل تزيد العداء وأخرى تمنع "الكارثة"

سلّطت مجلة "فورين أفيرز" الضوء على العوامل التي تغذي العداء بين الولايات المتحدة والصين، وفي الوقت ذاته الإجراءات التي يمكن اتخاذها لمنع نشوب حرب بين البلدين.

وذكرت الصحيفة، في تقرير لها، أن "المنافسة الاقتصادية، والمخاوف الجيوسياسية، وانعدام الثقة العميق" أمور تغذي العداء.

وأضافت أنه "في حين أن العوامل الهيكلية قد تفاقم الأحداث، فإن الجشع البشري وعدم الكفاءة على نطاق هائل هو الذي يؤدي إلى كارثة، في حين أن الحكم السليم والكفاءة يمكن أن يمنع أسوأ السيناريوهات".

ويمكن إرجاع العداء بين الصين والولايات المتحدة إلى نهاية الحرب الباردة عندما حوّل البلدان تركيزهما من العدو المشترك إلى ما يفصل بينهما.

وفي حين أن الولايات المتحدة شجعت في البداية صعود الصين لتحقيق مكاسب اقتصادية، كان هناك عدم ارتياح متزايد في الجغرافيا السياسية.

كما أدى النجاح الاقتصادي للصين إلى تغيير الديناميكية بين البلدين، حيث أصبحت الصين دولة ذات ثقل اقتصادي عالمي وتجاوزت الولايات المتحدة في الإنتاج الصناعي.

وتساهم هذه العوامل كذلك في العداء الهيكلي المتجذر بين الصين والولايات المتحدة.