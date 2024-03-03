مفوضة حقوقية: أوكرانيا مستعدة لاستقبال جثث ضحايا طائرة "إيل-76"

أعلنت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا، تاتيانا موسكالكوفا، استعداد الجانب الأوكراني لاستقبال جثث جنوده الذين لقوا حتفهم يوم 24 يناير/كانون الثاني الماضي؛ إثر تحطم الطائرة "إيل-76" في منطقة بيلغورود.

وقالت موسكالكوفا، في تصريح لوكالة "ريا نوفوستي"، إنها اتصلت يوم 29 شباط/فبراير الماضي بمفوض أوكرانيا لحقوق الإنسان، دميتري لوبينيتس، بشأن هذه المسألة، معربة عن اعتقادها أنه من الممكن تسليم أشلاء الجثث في المستقبل القريب.

وأكدت موسكالكوفا اكتمال جميع الفحوصات على جثث الجنود الأوكرانيين، قائلة: "تم الانتهاء من إجراءات الخبراء لدينا".

ومن جانبه، قال لوبينيتس إنهم مستعدون لتسلم جثث الجنود الأسرى، وفق الوكالة.