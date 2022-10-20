بعد استقالة تراس.. روسيا تقول إن بريطانيا لم تشهد "مثل هذا العار من رئيس وزراء"

سخرت الدبلوماسية الروسية، اليوم الخميس، من إعلان استقالة رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس بعد ستة أسابيع فقط من توليها الحكم ومواجهتها سلسلة أزمات.

وكتبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تلغرام إن "بريطانيا لم يسبق أن شهدت مثل هذا العار الذي تسبب به رئيس للوزراء".

وأضافت: "سنتذكر خوذة على دبابة وجهلا كارثيا وجنازة الملكة فورا بعد لقائها ليز تراس".

وكانت المتحدثة تشير إلى صورة لليز تراس نشرت نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر وأظهرتها على متن دبابة للجيش البريطاني في استونيا تعتمر خوذة، وكانت لا تزال وزيرة للخارجية.

وكانت تراس تفقدت قوات بريطانية في ذروة توتر بين موسكو والغرب قبل بضعة أسابيع من الهجوم الروسي على أوكرانيا والذي أدى إلى تدهور تاريخي للعلاقات بين لندن وموسكو.

وبعد تعيينها بداية أيلول/ سبتمبر، التقت تراس الملكة اليزابيث الثانية قبل يومين فقط من وفاتها.

واستقالت تراس اليوم الخميس بعد 44 يوما فقط على توليها منصبها بعدما تسبب برنامجها الاقتصادي بازمة سياسية ومالية.