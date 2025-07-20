الدفاع الروسية: إسقاط 93 طائرة مسيّرة أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها اعترضت وأسقطت 93 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال هجوم جوي واسع نفذته كييف ليل السبت-الأحد.

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية أن الاعتراض جرى بين الساعة 23:30 مساء السبت وحتى الساعة 7:00 صباح الأحد بتوقيت موسكو، واستهدفت الطائرات المسيّرة مناطق متفرقة من البلاد.

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ووفق البيان، تم إسقاط 38 طائرة مسيّرة في مقاطعة بريانسك، و19 أخرى في مقاطعة موسكو، بينها 16 كانت في طريقها إلى العاصمة. كما تم تدمير 11 مسيّرة فوق كالوغا، و8 في تولا، و5 في كل من مقاطعتي أوريول ونيجني نوفغورود، و3 فوق مياه البحر الأسود، إضافة إلى مسيّرتين في كورسك، وواحدة في كل من بيلغورود وريازان.