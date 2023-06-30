والدة الفتى الفرنسي نائل: مقتل ابني له "دوافع عنصرية"

أعربت والدة الفتى الفرنسي نائل الذي أثار قتله برصاص شرطي أعمال شغب، الخميس، عن اعتقادها أن الحادثة لها "دوافع عنصرية".

وقالت "منية" لقناة "فرانس 5" في أول مقابلة إعلامية معها منذ إطلاق النار على نجلها صباح الثلاثاء: "أنا لا ألوم الشرطة، أنا ألوم شخصاً واحداً. الشخص الذي قتل ابني".

وأضافت: "لدي أصدقاء شرطيون. إنهم يدعمونني تماماً. لا يتفقون مع ما حدث".

واعتبرت أن الشرطي البالغ 38 عاماً والذي وُجهت إليه تهمة القتل العمد، كان يمكن أن يلجأ إلى طرق أخرى للسيطرة على ابنها الذي كان يقود سيارة بلا رخصة.