ضرب روسيا بأسلحة غربية يتسبب بانقسامات بين حلفاء أوكرانيا

أثار منح أوكرانيا "الضوء الأخضر" لاستخدام الأسلحة الغربية لضرب أهداف عسكرية داخل روسيا، انقسامات بين حلفاء كييف، خاصة بعد تهديد موسكو بالرد على القرار، حسبما قال محللون سياسيون.

وأكد الباحث السياسي في الشؤون العسكرية يوري ماتسنيف، لـ"إرم نيوز" بأن أوكرانيا استخدمت قاذفة صواريخ أمريكية لاستهداف منظومة دفاع جوي روسية في منطقة بيلغورود، منذ حصولها على الموافقة الغربية، وهو ما دفع روسيا إلى التهديد بالرد، وفق قوله.

وأضاف ماتسنيف أن دولاً غربية، بينها الولايات المتحدة، وفرنسا، وضعت عدة شروط لاستخدام أسلحتها في ضرب روسيا، الأمر الذي أثار انقسامات تعمّقت في أوروبا بسبب التهديد الروسي.

الانقسام حول القرار

بينما قال الباحث السياسي الفرنسي، أوليفيه دوزون، إن القرار يمثل تحولاً بالنسبة للولايات المتحدة، التي كانت حتى ذلك الحين تخشى أن يؤدي مثل هذا الأمر إلى جرّ حلف الناتو إلى صراع مباشر مع روسيا.

وأضاف لـ"إرم نيوز" أن الإدارة الأمريكية نفسها منقسمة حول هذا القرار.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رحّب بالدعم المتزايد لأوكرانيا، وقال، يوم الجمعة، خلال المؤتمر الثالث بين أوكرانيا وشمال أوروبا في ستوكهولم (السويد): "هذه خطوة إلى الأمام نحو هذا الهدف المتمثل في الدفاع عن شعبنا الذي يعيش في القرى على طول الحدود".

ولم يستغرق الأمر سوى أيام بعد هذه التفويض حتى قامت أوكرانيا بضرب المنشآت الروسية باستخدام نظام مدفعي أمريكي.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن نائب رئيس لجنة الأمن القومي والدفاع والاستخبارات في البرلمان الأوكراني، يهور تشيرنييف، أن القوات الأوكرانية دمَّرت قاذفات صواريخ روسية في ضربة في منطقة بيلغورود، بواسطة نظام "هيمارس" الصاروخي.

كما أكدت وسائل الإعلام الأوكرانية هذه الضربات.