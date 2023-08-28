"بابوا غينيا الجديدة" تفتتح أول سفارة لها لدى إسرائيل بالقدس الأسبوع المُقبل
أعلنت دولة "بابوا غينيا الجديدة"، اليوم الإثنين، أنها ستفتتح سفارة لها في مدينة القدس، خلال زيارة رئيس وزرائها جيمس مارابي، إلى إسرائيل الأسبوع المقبل.
ونقل الإعلام الإسرائيلي عن المتحدث باسم مكتب رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة قوله، "إن بلاده ستفتتح سفارة في القدس، الأسبوع المقبل، خلال زيارة رئيس الوزراء مارابي لإسرائيل"، مشيرا إلى أن افتتاح السفارة سيتم في الـ5 من شهر سبتمبر/أيلول المقبل.
وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية، ذكرت في شهر شباط/فبراير الماضي، أن "بابوا غينيا" الجديدة ستفتتح أول سفارة لها في القدس، خلال عام 2023.
وبعد خطوتها هذه، تكون دولة "بابوا غينيا" الجديدة، ثالث دولة تعلن عن افتتاح سفارة لها في القدس، بعد أن أعلنت سيراليون مؤخرًا عن نيتها افتتاح سفارة لها في القدس، كما أعلنت باراغواي أنها ستعيد فتح سفارتها في القدس أيضًا.
وتسعى إسرائيل ومنذُ نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، لنقل كافة السفارات والبعثات الدولية لديها من تل أبيب إلى مدينة القدس، وذلك لكسب مزيد من الاعترافات الدولية بالقدس عاصمة لإسرائيل.