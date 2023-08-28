"بابوا غينيا الجديدة" تفتتح أول سفارة لها لدى إسرائيل بالقدس الأسبوع المُقبل

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية، ذكرت في شهر شباط/فبراير الماضي، أن "بابوا غينيا" الجديدة ستفتتح أول سفارة لها في القدس، خلال عام 2023.

وبعد خطوتها هذه، تكون دولة "بابوا غينيا" الجديدة، ثالث دولة تعلن عن افتتاح سفارة لها في القدس، بعد أن أعلنت سيراليون مؤخرًا عن نيتها افتتاح سفارة لها في القدس، كما أعلنت باراغواي أنها ستعيد فتح سفارتها في القدس أيضًا.

وتسعى إسرائيل ومنذُ نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، لنقل كافة السفارات والبعثات الدولية لديها من تل أبيب إلى مدينة القدس، وذلك لكسب مزيد من الاعترافات الدولية بالقدس عاصمة لإسرائيل.