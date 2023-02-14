حريق ضخم قرب معهد البحث العلمي للأجهزة الدقيقة في موسكو
اندلع حريق ضخم في ساعة مبكرة من صباح اليوم، بالقرب من معهد البحث العلمي للأجهزة الدقيقة في موسكو.
وتداولت وسائل إعلام روسية وناشطون مقاطع وصورا توثق الحريق الهائل وألسنة اللهب والدخان المنبعث منه.
وقال ناشطون إن المعهد يشارك في تطوير وإنتاج قنوات التحكم اللاسلكي للأسلحة النفاثة البحرية والطيران، في إشارة لاحتمال أن يكون الحريق ناجما عن ضربة عسكرية بطائرات أوكرانية مسيرة.
وأظهرت مقاطع تم تداولها على نحو واسع، ألسنة اللهب الهائلة في مكان الحادث الواقع بالجزء الشمالي من العاصمة الروسية موسكو وبالتحديد في شارع ديكابريستوف.
وبحسب ما أفادت به وكالة تاس، فإن الحريق امتد على مساحة تفوق 1500 متر مربع، حيث أكدت خدمات الطوارئ الروسية سماع دوي انفجارات ناجمة عن عبوات الوقود.
ولم يصدر بعد أي تعقيب رسمي عن الحريق وأسبابه، كما لم تذكر خدمات الطوارئ الروسية إن كان الحريق قد تسبب بخسائر بالأرواح إضافة للخسائر المادية المتوقعة.