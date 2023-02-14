حريق ضخم قرب معهد البحث العلمي للأجهزة الدقيقة في موسكو

اندلع حريق ضخم في ساعة مبكرة من صباح اليوم، بالقرب من معهد البحث العلمي للأجهزة الدقيقة في موسكو.

وتداولت وسائل إعلام روسية وناشطون مقاطع وصورا توثق الحريق الهائل وألسنة اللهب والدخان المنبعث منه.

وقال ناشطون إن المعهد يشارك في تطوير وإنتاج قنوات التحكم اللاسلكي للأسلحة النفاثة البحرية والطيران، في إشارة لاحتمال أن يكون الحريق ناجما عن ضربة عسكرية بطائرات أوكرانية مسيرة.