تعرض قاعدة عسكرية تركية في العراق لقصف صاروخي.. وفصيل مسلح يتبنى العملية

تعرضت قاعدة زيلكان الواقعة في محافظة نينوى شمال العراق اليوم السبت، لهجوم بالصواريخ، تبناه فصيل مسلح يُسمي نفسه "المقاومة الإسلامية – لواء أحرار العراق".

ونقلت وسائل إعلام عراقية عن، محمد أمين، مدير ناحية زيلكان قوله، إن "القاعدة العسكرية التركية في منطقة زيلكان شمال الموصل تعرضت لقصف بأربعة صواريخ، مجهولة المصدر".

وأضاف أن "موقع سقوط الصواريخ لم يُحدد بعد؛ إذ إن الجهات المختصة لا تزال تفتش عن مكان سقوط الصواريخ".

ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو مصابين في القصف الصاروخي، كما رفضت قيادة عمليات نينوى التعليق لـ"إرم نيوز" على الهجوم.