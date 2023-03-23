مدعي عام نيويورك يتهم ترامب بـ"إشاعة خبر خاطئ" عن توقيفه

قال المدعي العام في نيويورك الذي يحقق مع دونالد ترامب في قضية دفع أموال مقابل التستّر على فضيحة، اليوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي السابق ساهم في إشاعة "توقع خاطئ" بشأن توقيفه الوشيك، وذلك مع تصاعد التوتر بشأن احتمال توجيه الاتهام له.

وجاء الموقف في رسالة وجّهها مكتب المدعي العام في مانهاتن ألفين براغ إلى ثلاثة نواب جمهوريين في الكونغرس كانوا قد وجّهوا رسالة إليه يطلبون فيها مثوله أمام الكونغرس بشأن تحقيقه.

وفي الرسالة التي وجّهوها يوم الإثنين، اتّهم الجمهوريون وهم رؤساء لجان في مجلس النواب، "براغ" الديموقراطي بإطلاق "ملاحقة قضائية ذات دوافع سياسية".

ووُجّهت الرسالة بعدما كان ترامب قد قال السبت، من دون إعطاء أي دليل، إنه يتوقّع أن يتم توقيفه الثلاثاء.

والخميس جاء في رد للمستشارة العامة في مكتب المدعي العام في نيويورك ليزلي ديوبك، اطّلعت عليه وكالة "فرانس برس" أن "رسالتكم... تدخل غير مسبوق في ملاحقة قضائية محلية جارية".