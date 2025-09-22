إيران وروسيا تعتزمان توقيع اتفاقيات لبناء وحدات طاقة نووية جديدة

قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي إن روسيا وإيران ستوقعان هذا الأسبوع اتفاقيات لبناء وحدات طاقة نووية جديدة في إيران.

وأدلى إسلامي، الذي يشغل أيضا منصب نائب الرئيس الإيراني، بهذه التصريحات خلال زيارة لموسكو، وفق ما أوردت "رويترز".

ووصل إسلامي إلى موسكو في وقت سابق اليوم لإجراء محادثات في الوقت الذي تدرس فيه الأمم المتحدة إعادة فرض العقوبات على طهران بسبب برنامجها النووي.

وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يضم 15 عضوا رفض يوم الجمعة مشروع قرار لرفع العقوبات عن طهران بشكل دائم، وهي خطوة أيدتها روسيا والصين اللتان تعارضان جهود بريطانيا وفرنسا وألمانيا لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة.

وتتهم الدول الأوروبية طهران بعدم الالتزام باتفاق 2015 مع القوى العالمية، والذي يهدف إلى منعها من تطوير سلاح نووي.

وتنفي إيران نيتها تطوير سلاح نووي، فيما تؤكد روسيا دعمها لحق طهران في الطاقة النووية السلمية.

ولا تملك إيران، التي تعاني نقصا في الكهرباء خلال أشهر ذروة الطلب، سوى محطة طاقة نووية واحدة عاملة في مدينة بوشهر الجنوبية، والتي بنتها روسيا وتبلغ طاقتها نحو جيجاوات.

وعرضت بريطانيا وفرنسا وألمانيا تأجيل إعادة فرض العقوبات لمدة تصل إلى ستة أشهر لإفساح المجال لإجراء محادثات بشأن اتفاق طويل الأجل بشأن برنامج طهران النووي إذا أعادت إيران السماح لمفتشي الأمم المتحدة بالوصول إلى مواقعها وتعاملت مع المخاوف بشأن مخزونها من اليورانيوم المخصب وانخرطت في محادثات مع الولايات المتحدة.

ويتطلب أي تأجيل لإعادة فرض العقوبات قرارا من مجلس الأمن.

وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق بشأن التمديد بحلول نهاية يوم 27 سبتمبر أيلول، فستتم إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة.