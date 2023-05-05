وزير خارجية باكستان يصل الهند في زيارة استثنائية

وصل وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري اليوم الجمعة، الهند، في زيارة استثنائية هي الأولى التي يقوم بها وزير خارجية باكستاني إلى دلهي في أكثر من عشر سنوات، وتحظى باهتمام إعلامي بالغ في البلدين.

وقال وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري، إنه على الرغم من زيارته الاستثنائية للهند فإنه لم يطرأ أي تغير على وضع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأضاف للصحفيين على هامش اجتماع لمنظمة شنغهاي للتعاون في ولاية جوا الهندية، إن قرار الهند إنهاء الوضع الخاص لجامو وكشمير عام 2019 قوض بيئة إجراء المحادثات بين الجارتين النوويتين.

وتابع، أن المسؤولية تقع على عاتق الهند لخلق بيئة مواتية للمحادثات.