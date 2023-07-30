"إيكواس" تفرض عقوبات على مسؤولين عسكريين بعد انقلاب النيجر

فرض قادة دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" خلال قمتهم الطارئة، اليوم الأحد، عقوبات مالية، وحظر سفر على قادة النيجر العسكريين الذين أطاحوا بالرئيس محمد بازوم.

وفرضت "إيكواس" حظر سفر وتجميد أصول على المسؤولين العسكريين الضالعين في محاولة الانقلاب بالنيجر، كما شملت العقوبات أصول جمهورية النيجر في البنوك المركزية للدول الأعضاء بها.

وأوقفت "إيكواس" كذلك جميع المعاملات التجارية والمالية بين النيجر وجميع الدول الأعضاء فيها.

ودعت المجموعة إلى الإفراج الفوري عن رئيس البلاد وإعادته للسلطة واستعادة النظام الدستوري بالكامل في النيجر.

وأكدت أنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لاستعادة النظام الدستوري في النيجر إذا لم يعد الرئيس بازوم للسلطة خلال أسبوع.