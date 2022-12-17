قائد شرطة بولندا يكشف عن الهدية الأوكرانية التي انفجرت بمكتبه

قال القائد العام للشرطة البولندية ياروسلاف شيمشيك إن الانفجار الذي وقع في مكتبه الأسبوع الماضي نتج عن قاذفة قنابل يدوية، وأخبر محطة آر.إم.إف الإذاعية الخاصة أنه تلقى اثنين من هذا السلاح هدية من أوكرانيا.

ولم تؤكد وزارة الداخلية البولندية ولا مكتب المدعي العام من قبل تقارير إعلامية أفادت بأن الانفجار الذي وقع يوم الأربعاء في مقر الشرطة في وارسو، نجم عن قاذفة قنابل يدوية.

وأعلن ممثلو الادعاء أنهم يحققون في ملابسات الانفجار الذي أسفر عن نقل شيمشيك إلى المستشفى.