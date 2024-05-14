سوناك محذرًا: السنوات الأخطر في تاريخ بريطانيا قادمة

حذر رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، من أن السنوات القليلة المقبلة ستكون من بين السنوات الأكثر رعبًا و"تحولًا" التي عرفتها المملكة المتحدة على الإطلاق.

ووفق ما نقلت صحيفة "الغارديان"، فإن بريطانيا تواجه "أخطر تهديد" لأمنها من "الدول الاستبدادية المتواطئة" منذ نهاية الحرب الباردة.

واعتبرت الصحيفة أن "كل حرب انغمست فيها بريطانيا على مدار الثلاثين عامًا الماضية كانت حربًا عنادية وعدوانية، وليست دفاعية، ضد دول ذات سيادة في الخارج، بينما كان التهديد الحقيقي الأخير لسلامة أراضي بريطانيا من هتلر في الفترة 1940-1941".