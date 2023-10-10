بايدن يعلن الدعم المطلق لإسرائيل

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة تؤيد إسرائيل وتدعمها في حربها ضد حركة حماس، منددا بهجوم حماس، واصفا ما أقدمت عليه الحركة بـ"الفظائع الإرهابية".

وأضاف بايدن في تصريحات علنية حول الوضع في إسرائيل بعد اجتماعه مع فرق الأمن القومي الأمريكية "تواصلنا مع رئيس الوزراء نتنياهو لمناقشة التنسيق لدعم إسرائيل، وصد الأطراف المعتدية وحماية الأبرياء".

وأشار إلى أنه سيطلب من الكونغرس اتخاذ إجراءات عاجلة لدعم إسرائيل، مؤكدا أن لإسرائيل كامل الحق للرد على حركة حماس.

وقال بايدن لا يوجد مكان للكراهية في أمريكا ضد اليهود أو المسلمين أو ضد أي جهة، نحن نرفض وندين الإرهاب، وهذا ما تمثله الولايات المتحدة.

وبين بايدن أنه قرر إرسال حاملة الطائرات إلى الحوض الشرقي للبحر الأبيض لغايات الردع، مشيرا إلى أن أمريكا مستعدة لنقل أي أصول عسكرية أمريكية كلما تطلب الأمر.

وجدد بايدن تأكيده على دعم إسرائيل قائلا "ندعم إسرائيل على الدوام ولا يمكن تحمل رؤية الفظائع التي حدثت"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستزود إسرائيل بالذخائر والصواريخ لتأمين القبة الحديدية لتستطيع إسرائيل الدفاع عن نفسها.