نتنياهو يشكل لجنة وزارية لبحث إجراءات طرد اللاجئين الإريتيريين

قرر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تشكيل لجنة وزارية خاصة لبحث إجراءات من بينها إبعاد لاجئين إريتيريين، عقب أحداث الشغب التي اندلعت، في وقت سابق اليوم السبت، في مدينة تل أبيب.

وجاء في بيان صدر عن مكتب نتنياهو، مساء السبت، أن "اللجنة ستبحث إجراءات من بينها إبعاد "الطرد" اللاجئين غير القانونيين الذين شاركوا في أعمال الشغب والإخلال بالنظام".

ووفق البيان، فإن اللجنة الوزارية الخاصة ستجتمع غدا الأحد في مكتب رئيس الحكومة بالقدس.

من جانبه، طلب وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، من نتنياهو طرد المشاركين بأعمال الشغب من إسرائيل، لكن نتنياهو رد عليه بضرورة "فحص هذه الإجراءات لدى المستشارة القضائية".

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين قانونيين مطلعين قولهم إن "ذلك غير ممكن"، في إشارة إلى طرد اللاجئين، لكنهم طرحوا "فحص إمكانية تنفيذ اعتقالات إدارية".