نتنياهو يشكل لجنة وزارية لبحث إجراءات طرد اللاجئين الإريتيريين
قرر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تشكيل لجنة وزارية خاصة لبحث إجراءات من بينها إبعاد لاجئين إريتيريين، عقب أحداث الشغب التي اندلعت، في وقت سابق اليوم السبت، في مدينة تل أبيب.
وجاء في بيان صدر عن مكتب نتنياهو، مساء السبت، أن "اللجنة ستبحث إجراءات من بينها إبعاد "الطرد" اللاجئين غير القانونيين الذين شاركوا في أعمال الشغب والإخلال بالنظام".
ووفق البيان، فإن اللجنة الوزارية الخاصة ستجتمع غدا الأحد في مكتب رئيس الحكومة بالقدس.
من جانبه، طلب وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، من نتنياهو طرد المشاركين بأعمال الشغب من إسرائيل، لكن نتنياهو رد عليه بضرورة "فحص هذه الإجراءات لدى المستشارة القضائية".
ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين قانونيين مطلعين قولهم إن "ذلك غير ممكن"، في إشارة إلى طرد اللاجئين، لكنهم طرحوا "فحص إمكانية تنفيذ اعتقالات إدارية".
واندلعت مواجهات عنيفة، ظهر السبت، جنوب تل أبيب بين متظاهرين لاجئين إريتيريين، والشرطة الإسرائيلية، بعد أن أقدم المتظاهرون على تحطيم قاعة للمعارض كانت تنوي سفارة بلادهم إقامة فعالية احتفالية فيها بمناسبة عيد استقلال إريتيريا.
وعبّر المتظاهرون عن غضبهم من دعم الحكومة الإسرائيلية لزعيمهم، حيث قاموا برشق عناصر الشرطة بالحجارة وضربوهم بالعصي، فيما أقدموا على تحطيم سيارة تابعة للشرطة.
وأسفرت الأحداث عن إصابة أكثر من 160 شخصا، بينهم 16 من المتظاهرين بحالة خطرة، ونحو 30 من عناصر الشرطة بجراح وصفت بالطفيفة.
كما اعتقلت الشرطة نحو 40 متظاهرا من الإريتريين، فيما قالت إن عناصرها أطلقوا الرصاص الحي بعد "شعورهم بخطر حقيقي على حياتهم".