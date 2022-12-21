الرئيس الصيني وميدفيديف يناقشان في بكين وضع أوكرانيا

قام الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف برحلة مفاجئة إلى بكين، وأجرى محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ قال خلالها إنهما ناقشا الصراع في أوكرانيا.

ونشر ميدفيديف، الذي يشغل الآن منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، مقطعا مصورا على قناته على "تيليغرام" ظهر فيه وهو يلتقي بشي ويبتسم لالتقاط صور إلى جانب لقاء آخر بين مسؤولين صينيين وروس.