كيشيدا: اليابان ستعزز علاقاتها مع جنوب شرق آسيا

قال رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، اليوم الأربعاء، إن بلاده ستعزز دعمها وتعاونها مع دول جنوب شرق آسيا في ستة مجالات منها البنية التحتية للنقل والدوريات البحرية.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أمام منتدى رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ومنطقة الهند والمحيط الهادي في جاكرتا، التي تستضيف قمة آسيان هذا الأسبوع.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي ترسخ فيه الصين وجودها في المياه المتنازع عليها في المنطقة.

وقال كيشيدا: "سنضع مبادرات واسعة النطاق للتعاون في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية".