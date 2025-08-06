"صواريخ نووية".. ترامب يدلي بتصريحات ساخرة من فوق سطح البيت الأبيض (فيديو)

أثار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال الساعات الماضية، تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع فيديو له من على سطح البيت الأبيض، وتصريح أدلى به من هناك؛ الأمر الذي لم يسبقه إليه رئيس أمريكي على مر التاريخ.

وقال ترامب للصحفيين الذين كانوا يطرحون أسئلتهم عليه: "سأقوم بنزهة قصيرة فقط، إنها مفيدة للصحة"، وعندما سأله صحفي عما يسعى إلى بنائه، أجاب بسخرية: "صواريخ نووية".

وأبرز نشطاء قيام ترامب باستقبال أسئلة من إعلاميين كانوا يقفون في الأسفل، واضطراره للإشارة ورفع صوته في إجاباته خلال الجولة التي قام بها فوق قاعة المؤتمرات الصحفية، برفقة المهندس المسؤول عن قاعة الرقص التي يريد ترامب بناءها في البيت الأبيض.