"أوه كندا".. ترامب يعلق على عزم أوتاوا الاعتراف بدولة فلسطين

علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، على إعلان كندا عزمها الاعتراف، بدولة فلسطين خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، ملوّحًا بفرض رسوم جمركية على الدولة الجارة لبلاده الواقعة في أمريكا الشمالية.

وقال في منشور على منصة "تروث سوشيال": "ياه! أعلنت كندا للتو أنها تدعم إقامة دولة لفلسطين. سيجعل ذلك من الصعب جدًّا علينا إبرام صفقة تجارية معهم. أوه كندا!!."

يأتي ذلك، بعدما أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2025.

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وفي بيان، قال كارني: "تعتمد كندا في هذا القرار على التزام السلطة الفلسطينية بإجراء إصلاحات ضرورية تشمل تعهد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإجراء إصلاح جذري في نظام الحكم، وإجراء انتخابات عامة في 2026 لن تُشارك فيها حماس، ونزع السلاح عن الدولة الفلسطينية".

كما انتقد في بيانه تصرفات إسرائيل التي تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.