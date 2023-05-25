إيران تواصل توسيع برنامجها الصاروخي

تواصل إيران الإعلان عن توسيع برنامجها الصاروخي، إذ ذكرت وكالة (إرنا) أن إيران كشفت النقاب عن الجيل الرابع من صاروخها البالستي (خرمشهر) تحت اسم (خيبر) والذي يبلغ مداه 2000 كيلومتر مع رأس حربي وزنه 1500 كيلوغرام.

وتعاني البلاد، تسارعًا في التضخم، ومن الانخفاض القياسي في قيمة الريال، وشهدت، العام الماضي، احتجاجات وإضرابات مدفوعة بمطالب مجتمعية واقتصادية.

ووسعت إيران برنامجها الصاروخي، لا سيما صواريخها البالستية، رغم معارضة الولايات المتحدة وتعبير الدول الأوروبية عن قلقها.

وتقول طهران إن البرنامج دفاعي بحت ويهدف إلى الردع.

وذكرت إرنا "تم الكشف عن أحدث صاروخ بالستي إيراني، وأحدث منتجات منظمة الصناعات الفضائية الجوية التابعة لوزارة الدفاع اليوم في احتفال حضره وزير الدفاع".