هدف للجمهوريين.. نجل بايدن أمام القضاء بتهمة الحيازة غير القانونية للسلاح

ويتهم مدّعون فدراليون هانتر (54 عاماً) بالكذب عند ملئه استمارة للحصول على سلاح ناري في العام 2018، حين نفى إدمانه على المخدّرات، ولا سيما الكوكايين، الأمر الذي اعترف به لاحقاً، كما اتُهم هانتر بايدن بالاحتيال الضريبي في قضية أخرى.

وسيتعيّن على هيئة محلّفين في ويلمينغتون التي تعدّ معقلاً لبايدن في ولاية ديلاوير، أن تبتّ في تهمتين رئيستين تتعلّقان باحتمال ملء وثائق ضرورية لشراء سلاح ناري بطريقة احتيالية، وتهمة ثالثة تتعلّق بالحيازة غير القانونية لهذا السلاح.

وفي حال أُدين هانتر بايدن، يُحكم عليه بالسجن لمدّة أقصاها 25 عاماً، ولكن من الناحية العملية، وُضع عدد قليل من المدانين في قضايا مماثلة خلف القضبان.

وفتح المشرّعون الجمهوريون في الكونغرس تحقيقاً لعزل جو بايدن، متهمين إياه باستخدام نفوذه عندما كان نائباً للرئيس باراك أوباما (2009-2017) من أجل السماح لنجله هانتر بممارسة أعمال تجارية في الصين وأوكرانيا.

وكان هانتر بايدن قد اتُهم في كانون الأول/ديسمبر بالاحتيال الضريبي، كما اتُهم بالتهرّب بالاستناد إلى "الحيلة"، من الالتزام بدفع 1,4 مليون دولار من الضرائب، ودافع بأنّه غير مذنب بينما من المتوقع محاكمته هذه السنة في كاليفورنيا.