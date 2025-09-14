تبحث الرسوم وصفقة "تيك توك".. محادثات تجارية بين أمريكا والصين في مدريد

اختتم وفدان أمريكي وصيني مساء اليوم اجتماعا عقداه في العاصمة الإسبانية مدريد، خصص لمناقشة ملفات تجارية واقتصادية، دون إحراز تقدم.

أخبار ذات علاقة هل تقود تايوان الصين والولايات المتحدة إلى المواجهة؟

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي قوله إن وفدين من الولايات المتحدة والصين اختتما جولة جديدة من المفاوضات التجارية، موضحا أنهما يعتزمان استئناف المحادثات غدا الاثنين.

وأوضح أن المحادثات اليوم خصصت لمناقشة ملفات تيك توك والرسوم الجمركية والاقتصاد.

وأكد المصدر أن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ونائب رئيس الوزراء الصيني خه لي فنغ، اللذين يرأسان الوفدين، غادرا مقر الاجتماع، فيما يتواصل اجتماع أعضاء فريقي التفاوض لإجراء مزيد من المحادثات الفنية.