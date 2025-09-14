logo
العالم

تبحث الرسوم وصفقة "تيك توك".. محادثات تجارية بين أمريكا والصين في مدريد

تبحث الرسوم وصفقة "تيك توك".. محادثات تجارية بين أمريكا والصين في مدريد
علما الصين وأمريكاالمصدر: منصة إكس
رويترز
رويترز

اختتم وفدان أمريكي وصيني مساء اليوم اجتماعا عقداه في العاصمة الإسبانية مدريد، خصص لمناقشة ملفات تجارية واقتصادية، دون إحراز تقدم.

أخبار ذات علاقة

قطع بحرية أمريكية في مضيق تايوان

هل تقود تايوان الصين والولايات المتحدة إلى المواجهة؟

 ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي قوله إن وفدين من الولايات المتحدة والصين اختتما جولة جديدة من المفاوضات التجارية، موضحا أنهما يعتزمان استئناف المحادثات غدا الاثنين.

وأوضح أن المحادثات اليوم خصصت لمناقشة ملفات تيك توك والرسوم الجمركية والاقتصاد. 

أخبار ذات علاقة

الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب

ترامب: خسارة قضية الرسوم الجمركية ستسبب "معاناة كبيرة" لأمريكا

 وأكد المصدر أن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ونائب رئيس الوزراء الصيني خه لي فنغ، اللذين يرأسان الوفدين، غادرا مقر الاجتماع، فيما يتواصل اجتماع أعضاء فريقي التفاوض لإجراء مزيد من المحادثات الفنية.

;
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC