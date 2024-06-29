انتقد "شراء الأصوات".. بزشكيان: المشاركة بالانتخابات "صرخة للتغيير"
حث المرشح الإصلاحي المتأهل إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية، مسعود بزشكيان الإيرانيين، مساء اليوم السبت، على المشاركة الواسعة في انتخابات الجولة الثانية المقررة يوم الجمعة المقبل.
وقال بزشكيان في مؤتمر صحفي إن "مشاركة الشعب في الجولة الثانية من الانتخابات ستكون صرخة لتغيير السلوك والمواقف المتطرفة".
وأشار بزشكيان إلى المال السياسي في الانتخابات قائلاً: "من المحزن جدًا بالنسبة لي أن أقول إن المال يؤثر في الحصول على الأصوات"، وأضاف: "إذا كان هناك فساد كبير في بلد ما، فاعلم أنه لا توجد حرية صحافة".
وتساءل: "من أين تأتي هذه الأموال التي تنفق على حملات المرشحين؟ مع حرية وسائل الإعلام والصحفيين، يمكننا منع الفساد الكبير، إذا كان هناك فساد كبير في بلد ما، فاعلم أنه لا توجد حرية صحافة".
وتأهل بزشكيان إلى جانب المرشح المتشدد سعيد جليلي لخوض سباق الانتخابات ضمن الجولة الثانية، وقد أظهرت النتائج الرسمية في الجولة الأولى التي جرت أمس الجمعة تقدم بزشكيان على ثلاثة من مرشحي التيار المتشدد.
وبحسب بيانات مقر الانتخابات في إيران، فإن بزشكيان، الذي يدعمه الإصلاحيون، يحتل المركز الأول بحصوله على 10,415,185 صوتا.
وجاء سعيد جليلي، وهو سياسي أصولي، في المركز الثاني بفارق مليون صوت تقريباً، حيث حصل على 9 ملايين و473 ألفا و298 صوتا.
وحصل المرشح المتشدد محمد باقر قاليباف على نحو 3 ملايين و400 ألف صوت وفشل في تحقيق حلمه الذي طالما كان يسعى إليه لتولي منصب رئاسة الجمهورية، فيما أعلن عن دعمه للمرشح المتشدد سعيد جليلي في الجولة الثانية.