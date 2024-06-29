انتقد "شراء الأصوات".. بزشكيان: المشاركة بالانتخابات "صرخة للتغيير"

حث المرشح الإصلاحي المتأهل إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية، مسعود بزشكيان الإيرانيين، مساء اليوم السبت، على المشاركة الواسعة في انتخابات الجولة الثانية المقررة يوم الجمعة المقبل.

وقال بزشكيان في مؤتمر صحفي إن "مشاركة الشعب في الجولة الثانية من الانتخابات ستكون صرخة لتغيير السلوك والمواقف المتطرفة".

وأشار بزشكيان إلى المال السياسي في الانتخابات قائلاً: "من المحزن جدًا بالنسبة لي أن أقول إن المال يؤثر في الحصول على الأصوات"، وأضاف: "إذا كان هناك فساد كبير في بلد ما، فاعلم أنه لا توجد حرية صحافة".

وتساءل: "من أين تأتي هذه الأموال التي تنفق على حملات المرشحين؟ مع حرية وسائل الإعلام والصحفيين، يمكننا منع الفساد الكبير، إذا كان هناك فساد كبير في بلد ما، فاعلم أنه لا توجد حرية صحافة".