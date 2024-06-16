بينهم أطفال.. إصابة 10 أشخاص بالرصاص في ولاية ميشيغان الأمريكية (صور)
أعلنت الشرطة في مقاطعة أوكلاند بولاية ميشيغان الأمريكية بأن ما يصل إلى 10 أشخاص، بينهم أطفال، أصيبوا بالرصاص في حديقة مائية بالقرب من مدينة ديترويت مساء أمس السبت، ووصفت الحادث بأنه إطلاق نار عشوائي.
ولا يزال المشتبه به في إطلاق النار طليقا، لكن الشرطة قالت إنها تعتقد أنه محاصر في منزل قريب. وأضافت الشرطة أنه تم العثور على السلاح المستخدم في الهجوم في مكان الواقعة، وفق ما نقلت "رويترز".
وصرح مايكل بوشار قائد شرطة مقاطعة أوكلاند في مؤتمر صحفي بأن رجلا خرج من سيارة أمام حديقة بروكلاندز بلازا سبلاش باد في روتشستر هيلز بولاية ميشيغان حوالي الساعة الخامسة مساء (2100 بتوقيت جرينتش) وأطلق حوالي 30 طلقة من سلاح جلوك نصف آلي عيار 9 مليمترات، وأعاد حشوه بالطلقات عدة مرات.
ولم يتضح على الفور ما إذا كانت هناك أي وفيات، حسبما ذكرت الشرطة التي أفادت في البداية بإصابة خمسة أشخاص بالرصاص.
إطلاق نار عشوائي
وتقع روتشستر هيلز على بعد حوالي 50 كيلومترا إلى الشمال من ديترويت. وكانت بلدة أكسفورد المجاورة والواقعة أيضا في مقاطعة أوكلاند، مسرحا لإطلاق نار عشوائي في مدرسة عام 2021 حيث قتل الطالب إيثان كرامبلي الذي كان يبلغ من العمر 15 عاما آنذاك أربعة طلاب وأصاب ستة طلاب آخرين ومعلما في مدرسة أكسفورد الثانوية.
حزن عميق
وقال بوشار "إنها صدمة بالتأكيد بالنسبة لنا هنا في مقاطعة أوكلاند.. لقد مررنا بالعديد من المآسي، كما تعلمون. نحن لا نعلم تماما ما حدث في أكسفورد".
وعبرت جريتشن ويتمر حاكمة ميشيغان عن حزنها على منصة "إكس"، قائلة: "لقد انفطر قلبي لدى سماع واقعة إطلاق النار في روتشستر هيلز".