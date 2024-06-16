بينهم أطفال.. إصابة 10 أشخاص بالرصاص في ولاية ميشيغان الأمريكية (صور)

أعلنت الشرطة في مقاطعة أوكلاند بولاية ميشيغان الأمريكية بأن ما يصل إلى 10 أشخاص، بينهم أطفال، أصيبوا بالرصاص في حديقة مائية بالقرب من مدينة ديترويت مساء أمس السبت، ووصفت الحادث بأنه إطلاق نار عشوائي.

ولا يزال المشتبه به في إطلاق النار طليقا، لكن الشرطة قالت إنها تعتقد أنه محاصر في منزل قريب. وأضافت الشرطة أنه تم العثور على السلاح المستخدم في الهجوم في مكان الواقعة، وفق ما نقلت "رويترز".