بوتين يتهم أوكرانيا بارتكاب جرائم ذات طابع نازي جديد

وندّد بوتين مرارًا بـ"إبادة" سكان ناطقين بالروسية في شرق أوكرانيا ووصف نظام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنه نظام "نازي جديد".

وتابع بوتين في بيان نشره الكرملين "كلّ محاولة لمراجعة مساهمة بلادنا في النصر (خلال الحرب العالمية الثانية) تعود في الواقع إلى تبرير جرائم النازية وفتح الطريق أمام إعادة إحياء إيديولوجيتها القاتلة".

ونعى بوتين "ملايين القتلى الأبرياء - من اليهود ومن ممثلي جنسيات أخرى - الذين قُتلوا وتم تعذيبهم وماتوا من الجوع ومن المرض" خلال المحرقة.

وأما زيلينسكي المتحدّر من أصل يهودي ومن جنوب البلاد الذي يعد أكثر سكانه من الناطقين بالروسية، فقال: "اليوم، كما هو الحال دائما، تكرّم أوكرانيا ذكرى الملايين من ضحايا المحرقة، نعرف ونتذكر بأن اللامبالاة تقتل كما تفعل الكراهية".