صحف عالمية: تصعيد مقلق فوق البحر الأسود.. واستعدادات صينية للرد على "الاستفزاز الأمريكي"

"هل أصبح البحر الأسود مسرحًا جديداً للنفوذ؟"، هكذا سلطت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية الضوء على ما وصفته بـ"زلزال دبلوماسي" ونذر تصعيد مقلقة بين الولايات المتحدة وروسيا، وذلك بعدما أسقطت الأخيرة طائرة استطلاع أمريكية بدون طيار فوق البحر الأسود، الأمر الذي يضيف إلى التوترات بين القوتين التي تصاعدت بالفعل بسبب الحرب الأوكرانية.

جاء ذلك في وقت استدعت فيه الولايات المتحدة السفير الروسي لديها، أناتولي أنتونوف. ونقلت "بوليتيكو" عن مسؤول أمريكي بارز قوله إن أنتونوف التقى مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأوروبية والأوروبية الآسيوية، كارين دونفريد، "لمناقشة عمليات روسيا غير الآمنة وغير المهنية فوق البحر الأسود، والتي نتج عنها إسقاط الطائرة."

وكانت طائرة "إم كيو – 9 ريبر" الأمريكية المسيرة تقوم برحلة وصفتها الصحيفة بـ"الروتينية" فوق البحر الأسود قبل أن تعترضها طائرتان مقاتلتان روسيتان من طراز "سو – 27" أمس، الثلاثاء، مما أجبر الطيارين الأمريكيين على إسقاط الطائرة في المياه.

وأشارت الصحيفة إلى أن الواقعة تأتي مع دخول الحرب في أوكرانيا عامها الثاني، وسط عزيمة جامحة من قبل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على إبقاء قواته خارج الحرب، حتى عندما تعهد بمواصلة دعم كييف في حربها ضد موسكو.

ووسط تحذيرات غربية من "سوء تقدير محتمل وتصعيد غير مقصود"، أبلغ دبلوماسي أوروبي كبير صحيفة "بوليتيكو" أن المسؤولين قلقون جراء الحادث "لأنه أظهر عدوانية السلوك الروسي". وأضاف: "هذا يظهر مرة أخرى أهمية البحر الأسود والحاجة إلى نهج بشأنه على المدى المتوسط والطويل."

كما نقلت الصحيفة عن السناتور الجمهوري، روجر ويكر، قوله إن الواقعة كانت بمثابة "دعوة للاستيقاظ للانعزاليين" بشأن التهديدات التي يشكلها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين." وشدد: "يجب أن نختار إظهار القوة ضد خصمنا، وليس استرضاء هذا الديكتاتور بالكلمات أو ما يسمى بخفض التصعيد".