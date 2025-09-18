وسط تقدم مستمر.. القوات الروسية تخوض "أعنف المعارك" حول بوكروفسك

قالت وزارة الدفاع الروسية إن عسكرياً روسياً كبيراً أجرى جولة لتفقد مواقع القوات في أوكرانيا، الأربعاء، وقال إن قوات موسكو تتقدم على جميع الجبهات، حيث تدور أعنف المعارك حول منطقة "بوكروفسك".

وقال الجنرال فاليري جيراسيموف رئيس أركان القوات المسلحة الروسية لما تسميها موسكو "العملية العسكرية الخاصة" إن القوات تحرز تقدماً في منطقة "دونيتسك" الشرقية، وهي النقطة المحورية في الصراع، وإلى الغرب في منطقتي "زابوريجيا" و"دنيبروبتروفسك".

ونقلت وزارة الدفاع عن جيراسيموف قوله: "تتقدم قواتنا في منطقة العملية العسكرية الخاصة في جميع الاتجاهات تقريباً".

وأضاف مستخدماً اسم مدينة "بوكروفسك" الذي يعود إلى الحقبة السوفيتية: "يجري أعنف القتال في اتجاه كراسنوارميسك حيث يحاول العدو، بأي وسيلة ودون أي اعتبار للخسائر، وقف تقدمنا واستعادة زمام المبادرة دون جدوى".

ونُقل عنه قوله إن الجيش الأوكراني "نشر أفضل الوحدات القتالية المدربة والأكثر قدرة على القتال، وسحبها من مناطق أخرى. وهذا يسهل تقدم قواتنا في قطاعات أخرى".

وفي إطار تقدمها البطيء في شرق أوكرانيا، واصلت القوات الروسية هجماتها المكثفة على المنطقة المحيطة "ببوكروفسك" في منطقة "دونيتسك" منذ أشهر.

وقال جيراسيموف إن القوات الروسية تحرز تقدماً أيضاً في السيطرة على "كوبيانسك"، وهي مدينة مدمرة إلى حد كبير في منطقة "خاركيف" شمال شرق أوكرانيا، وعلى "يامبيل" في الشرق.

إلا أن تصريحات جيراسيموف تتناقض مع ما يقوله الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والمسؤولون العسكريون في بلاده.

وقال زيلينسكي، في مقابلة أجراها مع شبكة "سكاي نيوز"، هذا الأسبوع، إنه يتوقع هجمات روسية جديدة لكنه أضاف أن قوات موسكو لم تحقق نجاحا يذكر على الخطوط الأمامية في أحدث تحركاتها.

وقال قائد عسكري أوكراني، هذا الأسبوع، إن قواته صدت تقدمًا روسيًّا بالقرب من "بوكروفسك".

وذكر متحدث باسم وحدة أوكرانية بالقرب من كوبيانسك، الأربعاء، أن محاولة روسية لاجتياح البلدة انتهت بأسر عدد من الجنود الروس.