الموساد يعلن ضبط "خلية إيرانية" حاولت استهداف مصالح إسرائيلية في اليونان
كشفت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، عن مشاركتها فيما قالت إنه إحباط هجوم إيراني مخطط له على أهداف يهودية في اليونان، في إعلان غير عادي صدر عن جهاز الموساد الإسرائيلي.
وقال الموساد في بيان صدر عنه: "ساعدنا السلطات اليونانية في إحباط محاولة باكستانيين لشن هجوم على أهداف إسرائيلية ويهودية في اليونان"، وفق ما نقله موقع "تايمز أوف إسرائيل" العبري.
وأشار إلى أن تفاصيل "القضية الجادة"، التي تم الكشف عنها في وقت سابق من اليوم هي "جزء من محاولات إيران المستمرة لاستهداف الإسرائيليين واليهود في الخارج".
وأوضح الموساد في بيانه: "بعد أن بدأ التحقيق مع المشتبه بهم في اليونان، ساعد جهاز الموساد في الكشف عن معلومات استخباراتية عن البنية التحتية، وأساليب العمل، والاتصال بإيران للخلية الباكستانية".
وأضاف: "التحقيق كشف أن الباكستانيين كانوا جزءًا من شبكة إيرانية واسعة تعمل من إيران ومن دول عديدة أيضًا".
وتعهد جهاز "الموساد" بأن يعمل مع شركائه في وكالات الاستخبارات حول العالم "بحكم دوره باستمرار إحباط الهجمات الإرهابية التي تشنها إيران في جميع أنحاء العالم".
كما تطرق وزير الخارجية إيلي كوهين، إلى هذه القضية ، فكتب عبر حسابه على "تويتر": "أشكر الحكومة اليونانية، وجهاز المخابرات، والأمن اليوناني، على إحباط الهجوم الإرهابي ضد أهداف يهودية وإسرائيلية.
وتابع: "الإرهاب عدو مشترك، ومكافحته على رأس أولوياتنا، إن حكومة طهران تصدّر الإرهاب إلى منطقة الشرق الأوسط والعالم بأسره، ولن يوقف الأنشطة الإرهابية للنظام الإيراني سوى موقف حازم ومشترك"، بحسب تعبيره.