الموساد يعلن ضبط "خلية إيرانية" حاولت استهداف مصالح إسرائيلية في اليونان

وأشار إلى أن تفاصيل "القضية الجادة"، التي تم الكشف عنها في وقت سابق من اليوم هي "جزء من محاولات إيران المستمرة لاستهداف الإسرائيليين واليهود في الخارج".

وأوضح الموساد في بيانه: "بعد أن بدأ التحقيق مع المشتبه بهم في اليونان، ساعد جهاز الموساد في الكشف عن معلومات استخباراتية عن البنية التحتية، وأساليب العمل، والاتصال بإيران للخلية الباكستانية".

وأضاف: "التحقيق كشف أن الباكستانيين كانوا جزءًا من شبكة إيرانية واسعة تعمل من إيران ومن دول عديدة أيضًا".