أمريكا تتهم جوجل بدفع المليارات سنويا للحفاظ على هيمنتها

اتّهمت الحكومة الأمريكية مجموعة التكنولوجيا العملاقة "جوجل" الثلاثاء، بدفع 10 مليارات دولار سنوياً إلى شركة آبل وشركات أخرى للحفاظ على هيمنتها في مجال البحث على الإنترنت.

وأتى هذا الاتهام مع بدء الجلسات القضائية الماراثونية بين الولايات المتحدة وجوجل لتحديد ما إذا كانت الشركة أساءت استخدام موقعها المهيمن بسبب إجراءات احتكارية في خدمات البحث العامة التي توفرها عبر الإنترنت، في أكبر محاكمة من هذا النوع تشهدها البلاد منذ أكثر من عقدين.

وقال ممثل المدّعي العام كينيث دينتزر "تتعلق هذه القضية بمستقبل الإنترنت، وبما إذا كانت غوغل ستواجه منافسة في مجال البحث".

وفي قلب هذه الدعوى التاريخية، وبعد مرور عشرين عاماً على رفع دعاوى قضائية مماثلة ضدّ شركة مايكروسوفت، يكمن السؤال التالي: هل تدين جوجل بنجاح محرّك بحثها لأدائها أم لممارساتها المانعة للمنافسة؟.

ووفقاً للحكومة الأمريكية، فقد بنت جوجل إمبراطوريتها من خلال عقود غير قانونية أبرمتها مع شركات مثل "سامسونغ" و"آبل" و"فايرفوكس" لتثبيت برمجياتها على هواتفهم الذكية وخدماتهم.