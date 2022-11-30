روسيا: يتعين تجنب حدوث أي مواجهة عسكرية بين القوى النووية

دعت روسيا، اليوم الأربعاء، إلى تجنب أي نوع من المواجهات العسكرية النووية بين القوى الكبرى.

ذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قال، اليوم الأربعاء، إن من الضروري تجنب أي نوع من المواجهة العسكرية بين القوى النووية، حتى لو كانت تتعلق بالأسلحة التقليدية فقط.