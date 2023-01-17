على خلفية الاحتجاجات.. السجن لصانعة أفلام وصحفي إيرانيين
قضت "محكمة الثورة" في طهران، اليوم الثلاثاء، بالسجن والغرامة المالية ضد صانعة الأفلام الوثائقية والناشطة المدنية مزجان إيلانلو، بتهم مختلفة من بينها "التظاهر ضد النظام"، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها إيران.
وكشفت وسائل إعلام رسمية إيرانية، أن "محكمة الثورة" في طهران، "حكمت بالسجن 10 أعوام و 74 جلدة على "إيلانلو"، المحتجزة منذ أكثر من 80 يومًا".
وجرى اعتقال "إيلانلو"، خلال الأيام الأولى للاحتجاجات التي عمَّت إيران وبدأت، منتصف أيلول/سبتمبر 2022، ونشرت صورة لها على "إنستغرام" وهي بلا حجاب داخل مطعم في "ساحة تجريش" شمال طهران.
وقال موقع "جماران نيوز"، إن صانعة الأفلام الوثائقية اتهمت بـ "التجمّع والتواطؤ على أمن البلاد" وحكم عليها بالسجن لمدة 6 أعوام، كما حكم عليها بالسجن 15 شهرًا بتهمة "القيام بنشاط دعائي ضد النظام".
وأشار إلى أنه "تم الحكم عليها بالمدة نفسها بتهمة الإخلال بالنظام العام"، كما حكم عليها بذات المدة بتهمة "التشجيع على ارتكاب أفعال غير مشروعة".
وبالإضافة إلى هذه الأحكام المشددة، حكمت محكمة الثورة بالجلد 74 جلدة ودفع 80 مليون ريال (200 دولار) للصندوق الحكومي كجزء من هذه العقوبة ضد صانعة الأفلام الوثائقية، كما تمت مصادرة حاسوبها الشخصي وهاتفها المحمول لصالح الحكومة.
وكانت تقارير صحفية أفادت في وقت سابق، بأن "إيلانلو"، أصيبت بكسر في ساقها في سجن "إيفين" شمال طهران.
وتم القبض على "إيلانلو"، في منزلها من قبل جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني، في 18 من أكتوبر/تشرين الأول 2022، وتم نقلها إلى العنبر الثاني في سجن إيفين.
السجن لصحفي إيراني
وفي سياق متصل، حكم الفرع 29 من "محكمة الثورة" في طهران، بالسجن 5 أعوام ضد الصحفي والناشط السياسي علي رضا خوشبخت، بتهمة "التواطؤ بقصد ارتكاب جريمة ضد أمن البلاد".
وقال موقع "سحام نيوز" الإصلاحي، إنه "تم الحكم أيضًا على الصحفي خوشبخت، بالسجن لمدة عام بتهمة القيام بأنشطة دعائية ضد النظام".
وبحسب قانون العقوبات الإيراني، فإن العقوبة ستكون قابلة للتطبيق لمدة 5 أعوام باعتبارها العقوبة الأشد.
وجرى اعتقال الصحفي خوشبخت، في 22 من أيلول/سبتمبر الماضي، مع زوجته، وجرى إطلاق سراحه بكفالة بعد أن أمضى 94 يومًا في السجن.