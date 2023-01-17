على خلفية الاحتجاجات.. السجن لصانعة أفلام وصحفي إيرانيين

قضت "محكمة الثورة" في طهران، اليوم الثلاثاء، بالسجن والغرامة المالية ضد صانعة الأفلام الوثائقية والناشطة المدنية مزجان إيلانلو، بتهم مختلفة من بينها "التظاهر ضد النظام"، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها إيران.

وكشفت وسائل إعلام رسمية إيرانية، أن "محكمة الثورة" في طهران، "حكمت بالسجن 10 أعوام و 74 جلدة على "إيلانلو"، المحتجزة منذ أكثر من 80 يومًا".

وجرى اعتقال "إيلانلو"، خلال الأيام الأولى للاحتجاجات التي عمَّت إيران وبدأت، منتصف أيلول/سبتمبر 2022، ونشرت صورة لها على "إنستغرام" وهي بلا حجاب داخل مطعم في "ساحة تجريش" شمال طهران.