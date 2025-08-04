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ردا على أمر لترامب.. الكرملين يطالب بالحذر إزاء الخطاب النووي

ردا على أمر لترامب.. الكرملين يطالب بالحذر إزاء الخطاب النووي
ديمتري بيسكوفالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
04 أغسطس 2025، 10:55 ص

قال الكرملين اليوم الاثنين، إن على الجميع توخي الحذر بشأن الخطاب النووي، وذلك في أول رد له على تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه أمر بإعادة تمركز غواصتين نوويتين أمريكيتين.

وقلل دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، من أهمية تصريحات ترامب قائلا إن من الواضح أن الغواصتين كانتا في حالة تأهب قتالي بالفعل، وأضاف أن موسكو لا تود الدخول في جدال مع ترامب حيال هذه القضية.

وكان ترامب قال يوم الجمعة، إنه أمر بنشر غواصتين نوويتين في "مناطق مناسبة" ردا على تصريحات للرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف بشأن خطر نشوب حرب بين البلدين المسلحين نوويا، وفق "رويترز".

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وأكّد الكرملين أن زيارة المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف الذي سيتوجّه إلى روسيا هذا الأسبوع قبل انقضاء المهلة التي حدّدها ترامب لنظيره الروسي لوقف الحرب في أوكرانيا ستكون "مهمّة ومفيدة"، بحسب "فرانس برس".

وقال بيسكوف: "نحن دوما سعداء بالسيّد ويتكوف في موسكو ودوما مسرورون بالتواصل معه. ونعتبر أن هذه الاتصالات هي مهمّة وبنّاءة ومفيدة"، مشيرا إلى أن عقد لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "ليس مستبعدا".

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