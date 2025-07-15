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صحيفة: ترامب شجع زيلينسكي على تكثيف ضرب العمق الروسي

صحيفة: ترامب شجع زيلينسكي على تكثيف ضرب العمق الروسي
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير ز...المصدر: (أ ب)
إرم نيوز
إرم نيوز
15 يوليو 2025، 11:14 ص

ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، اليوم الثلاثاء، نقلًا عن مصدرين مطلعين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شجع أوكرانيا من خلف الكواليس على تكثيف الضربات العميقة داخل الأراضي الروسية، لدرجة أنه سأل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عما إذا كان بإمكان بلاده ضرب موسكو إذا أمدتها الولايات المتحدة بأسلحة بعيدة المدى.

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ونقلت الصحيفة عن مصدرين مطلعين على المحادثة بين ترامب وزيلينسكي أن الرئيس الأمريكي سأل نظيره الأوكراني عما إذا كان بإمكان أوكرانيا إصابة أهداف عسكرية في عمق روسيا إذا زودتها واشنطن بأسلحة قادرة على ذلك، بحسب "رويترز".

جاء ذلك بعد أن أعلن ترامب عن أسلحة جديدة لأوكرانيا أمس الاثنين، وهدد بفرض عقوبات على مشتري الصادرات الروسية ما لم توافق موسكو على اتفاق سلام، وهو تحول كبير في السياسة ناجم عن الإحباط من هجمات موسكو المستمرة على أوكرانيا.

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