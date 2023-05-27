روسيا تخفض بشكل كبير الوجود الألماني على أراضيها

وأوضحت بذلك أول العناصر التي صدرت وكانت تشير إلى أن جميع الموظفين سيضطرون لمغادرة البلاد.

وكشفت هذه المعلومات، السبت، صحيفة "سودويتشه تسايتونغ" التي اعتبرت ذلك بمثابة "إعلان حرب دبلوماسي من موسكو" لبرلين.

غير مبررة

وقالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان: "هذه خطوة أحادية وغير مبررة وغير مفهومة".

وفي منتصف نيسان/ أبريل، طردت ألمانيا عددا من الدبلوماسيين الروس "لتقليص حضور أجهزة الاستخبارات"، مما استدعى ردا من موسكو التي طردت عشرين من موظفي السفارة الألمانية.

وحددت وزارة الخارجية الروسية، في نيسان/ أبريل، سقفا لعدد الدبلوماسيين الألمان وممثلي مؤسسات عامة الذين يُسمح لهم بالبقاء في روسيا، على ما أعلنت وزارة الخارجية الألمانية.

وقال المصدر إن "هذا السقف الذي حددته روسيا لمطلع حزيران/ يونيو يعني ضمنا خفضا كبيرا في جميع مجالات الحضور الألماني في روسيا".

وسعت السلطات الألمانية في الأسابيع القليلة الماضية إلى إقناع الوزارة الروسية بالعودة عن قرارها لكن بدون جدوى، وفق الصحيفة.