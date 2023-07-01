مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية يزور أوكرانيا سرا

أجرى مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمركية (سي آي إيه)، وليام برنز، مؤخرا، زيارة إلى أوكرانيا حيث التقى نظراءه في أجهزة الاستخبارات والرئيس فولوديمير زيلينسكي، وفق ما أكد مسؤول أمريكي.

وأتت الزيارة التي لم يجر الكشف عنها في الحين، بينما باشر الجيش الأوكراني هجوما مضادا في شرق البلاد وجنوبها ضد القوات الروسية في فترة سابقة من يونيو الماضي، بعد ترقب طويل.

وأوضح المسؤول الأمريكي أن برنز أعاد خلال زيارته تأكيد التزام الولايات المتحدة بمشاركة معلومات استخباراتية لمساعدة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها في وجه الجيش الروسي.