مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية يزور أوكرانيا سرا
أجرى مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمركية (سي آي إيه)، وليام برنز، مؤخرا، زيارة إلى أوكرانيا حيث التقى نظراءه في أجهزة الاستخبارات والرئيس فولوديمير زيلينسكي، وفق ما أكد مسؤول أمريكي.
وأتت الزيارة التي لم يجر الكشف عنها في الحين، بينما باشر الجيش الأوكراني هجوما مضادا في شرق البلاد وجنوبها ضد القوات الروسية في فترة سابقة من يونيو الماضي، بعد ترقب طويل.
وأوضح المسؤول الأمريكي أن برنز أعاد خلال زيارته تأكيد التزام الولايات المتحدة بمشاركة معلومات استخباراتية لمساعدة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها في وجه الجيش الروسي.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" التي كانت أول من كشف عن الزيارة أن المسؤولين الأوكرانيين عرضوا خططهم لاستعادة مناطق سيطر عليها الروس وبدء مفاوضات وقف إطلاق نار بحلول نهاية السنة الحالية"، مشيرة إلى أن الزيارة جرت في يونيو الماضي.
وأضاف المسؤول الأمريكي أن برنز توجه إلى أوكرانيا كما اعتاد على ذلك بانتظام منذ بدء العمليات العسكرية الروسية قبل أكثر من سنة.
وأتت الزيارة قبل تمرد مجموعة فاغنر المسلحة الذي استمر 24 ساعة في روسيا على ما أوضح المسؤول.
وحرصت الولايات المتحدة على أن توضح لروسيا أنها لم تضطلع بأي دور في تمرد قائد فاغنر، يفغيني بريغوجين، في حين ذكرت وسائل الاعلام الأمركية الرئيسية أن برنز اتصل برئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين بعد التمرد ليؤكد أن واشنطن غير ضالعة فيه.