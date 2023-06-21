روسيا تشن هجوما مفاجئا على خاركيف ولوغانسك بأوكرانيا

شنت روسيا هجوماً مفاجئاً وغير متوقع على محاور خاركيف ولوغانسك بأوكرانيا، وفقاً لمجلة "بيلد" الألمانية.

وقالت المجلة، وفقاً لـ"روسيا اليوم"، إن الجيش الروسي اقترب من كوبيانسك لمسافة كيلومترين، على خلفية البيانات حول الهجوم المضاد المستمر للقوات الأوكرانية.

فيما سيطرت القوات الروسية على مواقع قرب كريمينايا، الواقعة على حدود منطقتي لوغانسك ودونيتسك.

وقال المراقب العسكري يوليان ريبكي: "بصراحة، قلة من الناس توقعوا ذلك. لأنه كان يُعتقد أن الروس كانوا تحت ضغط في الجنوب، ونقلوا احتياطياتهم إلى هناك ولم يستخدموها في هجوم آخر".