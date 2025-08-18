40 شخصية عامة فرنسية وجزائرية تُطالب القادة باستئناف "الحوار السلمي"

وجهت 40 شخصية عامة فرنسية وجزائرية، ومزدوجو الجنسية، رسالة إلى الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والجزائري عبدالمجيد تبون، تُطالب باستئناف "الحوار السلمي"؛ بهدف تجنب تصعيد التوترات الثنائية.

وأكدت الرسالة، المنشورة على موقع "ميديابارت" الفرنسي، أن القادة لديهم القدرة على كسر الجمود الحالي وبناء علاقة بناءة، وأن المجتمع المدني يتوقع اتخاذ تدابير ملموسة لمنع المزيد من التوترات.

وشددت على أهمية تجاوز الحسابات الظرفية أو المواقف الرمزية لبناء إطار عمل قائم على الثقة المتبادلة، عبر إعادة اكتشاف روح التسوية التي أسهمت في حل النزاعات السياسية الكبرى في الماضي.

أخبار ذات علاقة "الحقيبة الدبلوماسية" تنذر بتصعيد جديد بين الجزائر وفرنسا

وفي أوائل آب/أغسطس الجاري، طلب الرئيس ماكرون من رئيس وزرائه فرانسوا بايرو "اتخاذ تدابير إضافية للتصرف بحزم وتصميم أكبر ضد الجزائر".

ونددت لويزا فرحات، رئيسة جمعية نسوية، ومن الموقعين على الرسالة، اليوم الاثنين، بالصعوبات التي يواجهها الجزائريون عند تجديد بطاقات إقامتهم.

وبيّنت لإذاعة فرنسا الدولية أنه "عندما يكون لديك تصريح إقامة وكنت دائمًا على ما يرام، تعمل، تدفع ضرائبك، قد تجد نفسك بلا عمل لأنك لا تملك تصريح إقامة".

وأدت عدة حوادث إلى تفاقم التوتر بين الجزائر وباريس، فقد أعادت مجلة "لوبوان" الفرنسية نشر صور قديمة لمنطقة القبائل تعود إلى الحقبة الاستعمارية، مما أثار حساسيات تاريخية وثقافية.

وقدّمت منطقة القبائل وكأنها كيان قائم بذاته من خلال التركيز على خصوصيات سياسية وثقافية تجعلها مختلفة عن بقية مناطق الجزائر.

وسلّط الملف، الذي تصدر غلاف المجلة اليمينية، الضوء على نجاحات شخصيات منحدرة من المنطقة في فرنسا، من رياضيين وفنانين، مثل زين الدين زيدان والمطرب إيدير، لكن مع الإشارة إليهم بوصفهم قبائليين لا جزائريين.

أخبار ذات علاقة خبراء: أزمة التأشيرات بين فرنسا والجزائر تنذر بقطيعة استراتيجية

كما أدلت نويل لينوار، الوزيرة السابقة ورئيسة لجنة دعم الكاتب بوعلام صنصال، بتصريحات وُصفت بـ"العنصرية"، متهمةً "ملايين الجزائريين" بالعنف في المترو، مما أثار غضبًا وردود فعل إعلامية.

في الوقت نفسه، استهدفت بعض المقالات في الصحافة الجزائرية المركز الثقافي الفرنسي، متهمةً إياه بأنه "وكر جواسيس"، وملمحةً إلى أن السلطات قد تُفكر في إغلاقه.

وتتفاقم هذه الخلافات بسبب تفجر أزمة حول ما سمي بـ"الحقائب الدبلوماسية"، إذ لم توافق الجزائر على مقترحات قدمتها وزارة الخارجية الفرنسية لحل الإشكال، وقد عززت كل هذه الأحداث مناخ انعدام الثقة والتوتر بين البلدين.