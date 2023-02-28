بلينكن: أمريكا ستستهدف الشركات الصينية إذا قدّمت بكين عتادًا فتاكًا لروسيا
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إن واشنطن لن تتردد في استهداف الشركات والأفراد الصينيين بالعقوبات، إذا انتهكت بكين العقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا.
وأوضح بلينكن لصحفيين، خلال رحلة إلى كازاخستان وأوزبكستان، أنه "إذا أقدمت الصين على إمداد موسكو بعتاد فتاك لاستخدامه في الصراع، فإن هذا سيضع بكين في مشكلة خطيرة في علاقتها مع دولٍ في شتى أنحاء العالم".
ويوم الجمعة الماضي، ذكرت صحيفة "دير شبيغل" الألمانية، أن "الصين تعتزم بدء إنتاج مسيّرات هجومية للجيش الروسي؛ نظرًا لإمكانية استخدامها في أوكرانيا".
وقالت الصحيفة من دون ذكر مصدر، إن "مفاوضات بهذا الصدد بدأت بين مسؤولين عسكريين روس وشركة تصنيع المسيّرات الصينية (شيان بينغو إنتيليجنت أفياشن تكنولوجي)".