ألمانيا تعتزم تشديد قوانين السلاح بعد محاولة الانقلاب

واعتقلت الشرطة الألمانية 25 شخصا، الأسبوع الماضي؛ للاشتباه في ضلوعهم في المؤامرة التي تسببت في صدمة للكثيرين في أحد أكثر ديمقراطيات أوروبا استقرارا.

وينتمي العديد من المشتبه بهم لحركة "مواطني الرايخ"، التي قال عنها الادعاء إنها ترفض وجود الدولة الألمانية الحديثة.

وقالت وزيرة الداخلية في مقابلة مع صحيفة "بيلد أم زونتاج"، إن "الحركة تشكل تهديدا متناميا لألمانيا بالنظر إلى اتساع قاعدتها من ألفين إلى 23 ألفا في العام المنصرم".