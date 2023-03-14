سياسي إيراني: الهجوم على السفارة السعودية ألحق أضرارا كبيرة بنا

أكد السياسي الإيراني ونائب رئيس البرلمان السابق علي مطهري، اليوم الثلاثاء، أن هجوم من وصفهم بـ"المتطرفين" على السفارة السعودية ألحق أضراراً كبيرة بإيران، داعياً في الوقت نفسه إلى عدم تكرار مثل هذه الأخطاء مرة أخرى.

وقال مطهري، في مقابلة مع موقع "جماران نيوز" الإيراني، إن "الاتفاق الأخير بين إيران والسعودية في الصين، مؤشر على انسحاب السلطات الإيرانية من الخطاب والمواقف الثورية"، مضيفا: "لكنني أحذر من المتطرفين".