الدفاعات الجوية الأوكرانية تتصدى لهجوم بصواريخ "كروز" على كييف

قالت الإدارة العسكرية في العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الجمعة، إن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات بصواريخ "كروز" استهدفت العاصمة.

وأفادت مصادر أوكرانية بأن انفجارات قوية هزت العاصمة الأوكرانية كييف بعد إعلان حالة التأهب الجوي قبيل انطلاق الهجمات الصاروخية.

وكانت السلطات العسكرية في كييف قد حذرت في وقت مبكر من وجود خطر متزايد للتعرض لهجمات صاروخية روسية في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، مضيفة أن الدفاعات المضادة للطائرات كانت في حالة تأهب.

وشنت روسيا مئات الهجمات الصاروخية على أهداف في أنحاء أوكرانيا منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي لتدمير البنية التحتية الحيوية وأهداف أخرى.

وأكدت أوكرانيا في الأسابيع القليلة الماضية إسقاط معظم الصواريخ.

وقالت الإدارة العسكرية في كييف في رسالة عبر تيليجرام "زيادة في خطر الصواريخ! الدفاعات الجوية تعمل في المنطقة".