قلق وفزع بسبب أداء بايدن.. الديمقراطيون قد يخسرون 20 مقعدا في "النواب الأمريكي"

توالت ردود الفعل السلبية على أداء الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال المناظرة الرئاسية التي انتهت اليوم الجمعة، مع خصمه الرئيس السابق دونالد ترامب، ونقلت صحيفة "بوليتيكو" عن نائب ديمقراطي لم تكشف اسمه، قوله إن بايدن "احترق"، مشيرًا إلى أن الحزب قد يخسر 20 مقعدًا في مجلس النواب بسبب أداء بايدن.

وفي رسائل نصية مع الصحيفة، أعرب الديمقراطيون عن ارتباكهم وقلقهم أثناء مشاهدتهم للدقائق الأولى من المناظرة الرئاسية. ووصف أحد مساعدي بايدن السابقين في البيت الأبيض بأن أداء بايدن كان "مروعًا"، مضيفًا أنهم اضطروا إلى سؤال أنفسهم مرارًا وتكرارًا "ماذا قال للتو؟ هذا جنون".

أسوأ أداء بالتاريخ

وقال أحد كبار المانحين الديمقراطيين ومؤيدي بايدن، الذي تحدث للصحيفة شريطة عدم الكشف عن هويته، إن الوقت قد حان لكي ينهي الرئيس حملته. ووصف ليلة بايدن بأنها "أسوأ أداء في التاريخ"، وأضاف بايدن كان "سيئًا لدرجة أن لا أحد سيهتم بأكاذيب ترامب".

وأعلن مديرا حملة الرئيس السابق دونالد ترامب سوزي ويلز وكريس لاسيفيتا النصر عقب انتهاء المناظرة، مشيرين إلى أن دفاع بايدن في ملفي الاقتصاد والهجرة كان كارثيا، مضيفين: "مرشحنا أظهر لماذا يجب ألا يبقى بايدن في البيت الأبيض".

بدوره، قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، إن ترمب هو الفائز، مبينًا أن مناظرة اليوم، أثبتت أهمية انتخاب ترامب. ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه مصادر لشبكة "سي إن إن" عن قلق في أوساط الديمقراطيين بعد أداء بايدن السيئ خلال المناظرة التي أحرجه فيها ترامب مرارًا.