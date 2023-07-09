بوعود "إصلاحات كبرى".. ميتسوتاكيس يبدأ ولايته الثانية في اليونان

استهل كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان، ولايته الثانية على رأس الحكومة بتقديم "وعود بإصلاحات كبرى"، بعد فوزه السبت بتصويت على الثقة في البرلمان.

وقال: "سنبدأ العمل الجاد من أجل إصلاحات كبرى... لقد تعهّدتُ بتنفيذ تغييرات كبيرة ... خلال هذه الولاية الثانية من أربع سنوات... لدينا غالبيّة برلمانية مريحة لفعل ذلك".

وكانت ولايته الأولى تميزت بإنتعاش الاقتصاد وتراجع البطالة في بلد يعاني غلاء المعيشة وانخفاض الأجور.

وفاز رئيس الحكومة اليونانيّة كيرياكوس ميتسوتاكيس ليبدأ بذلك ولاية ثانية مدّتها أربع سنوات، بعد أسبوعين على فوز حزبه "الديمقراطيّة الجديدة" في الانتخابات التشريعيّة.

وعلى إثر نقاشات استمرّت 3 أيام حول السياسة العامّة التي تعتزم الحكومة انتهاجها في ولاية ميتسوتاكيس الثانية، حصل الحزب الحاكم على ثقة 158 نائبًا من أصل 300.

وكان حزب "الديمقراطيّة الجديدة" حصد 158 مقعدًا في البرلمان.

في انتخابات الـ25 من حزيران/يونيو، فاز حزب "الديمقراطيّة الجديدة" بنيله 40,56% من الأصوات مقابل 17,8% لمنافسه حزب "سيريزا" اليساري، متعهّدًا بتسريع الإصلاحات المؤسسية والاقتصادية.

وقال ميتسوتاكيس السبت بعد تقديمه السياسة العامّة للحكومة إنّ "الانتخابات أظهرت أنّ اليونان دخلت حقبة تغييرات كبرى. والمهمّة التي أوكِلت إلى حزب الغالبيّة هي التحرّك سريعًا نحو هذه التغييرات".

وقبل أيّام، أدى ميتسوتاكيس اليمين الدستوريّة، متعهّدًا بتسريع عجلة الإصلاح.