أقارب ضحايا زلزال تركيا يناشدون لإنقاذ ذويهم من تحت الثلوج

تصاعدت مناشدات أقارب ضحايا الزلزال في مدينة ملاطية التركية من أجل إنقاذ ذويهم المحتجزين تحت أنقاض غطتها الثلوج، ما عزز مشاعر اليأس بسبب طبقات الثلوج الكثيفة.

ورغم عدم وجود معدات متخصصة أو حتى قفازات أو ملابس شتوية، يحاول الأقارب إزالة حطام منازل انهارت من قوة الزلزال الذي ضرب تركيا يوم الاثنين وخلّف آلاف القتلى.

وقال مراد علي ناك، الذي انهار منزله وفقد ذويه: "لا يوجد حتى شخص واحد هنا. نقف تحت الثلوج بلا منزل أو أي شيء.. ماذا سأفعل، أين يمكنني أن أذهب؟".

وذكرت صبيحة علي ناك أنه يتعين على سكان البلدة، الذين يتجمعون حول النيران للتدفئة، القيام بعملية الإنقاذ بأنفسهم، أحفاد أهل زوجي هناك. نحن هنا منذ يومين. لقد دُمرنا".

وتساءلت: "أين الدولة؟ أين كانوا منذ يومين؟ نتوسل إليهم. دعونا نقوم بها. يمكننا إنقاذهم. يمكننا أن نفعل ذلك بوسائلنا. إذا لم تحضر(فرق الطوارئ الحكومية) فدعونا نقوم بها في سبيل الله".