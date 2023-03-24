المستشارة القانونية لنتنياهو: تدخلك بخطة إصلاح القضاء "غير قانوني"

وقالت بهاراف ميارا، في رسالتها، إن نتنياهو "انتهك القانون بقوله، إنه سيتدخل شخصيا في خطة لإصلاح النظام القضائي".

وأشارت أن نتنياهو "خرق قرار المحكمة العليا، كونه رئيس حكومة متهما بجنائيات، ولذلك عليه الامتناع عن القيام بخطوات تثير اشتباها معقولا بوجود تناقض مصالح"، وفق تعبيرها.

وفي مواجهة الاحتجاجات المتصاعدة على التغييرات المقترحة، قال نتنياهو أمس الخميس، إنه "ينحي جانبا كل الاعتبارات الأخرى، وإنه سيفعل كل ما يقتضيه الأمر للتوصل إلى حل".

وذكر أن يديه مغلولة، لكن قانونا جديدا يقيد الظروف التي يمكن فيها إقالة أي رئيس للوزراء، منحه مساحة أكبر للمناورة.