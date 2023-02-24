زيلينسكي يقبل "جزئيًا" اقتراحا صينيا لوقف إطلاق النار

كشف الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، الجمعة، عن قبول "جزئي" لاقتراح صيني لوقف إطلاق النار في بلاده، بعد عام على الغزو الروسي.

وبحسب رويترز، فقد رحب الرئيس الأوكراني ببعض عناصر الاقتراح الصيني لوقف إطلاق النار، لكنه قال إن الدولة التي تدور فيها الحرب هي التي ينبغي أن تطلق خطة السلام.