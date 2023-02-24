زيلينسكي يقبل "جزئيًا" اقتراحا صينيا لوقف إطلاق النار
كشف الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، الجمعة، عن قبول "جزئي" لاقتراح صيني لوقف إطلاق النار في بلاده، بعد عام على الغزو الروسي.
وبحسب رويترز، فقد رحب الرئيس الأوكراني ببعض عناصر الاقتراح الصيني لوقف إطلاق النار، لكنه قال إن الدولة التي تدور فيها الحرب هي التي ينبغي أن تطلق خطة السلام.
وأضاف في مؤتمر صحفي بكييف: "أعتقد أن من الصواب بأنه إذا كانت هناك أفكار تتوافق بطريقة أو بأخرى مع احترام القانون الدولي وسلامة الأراضي.. فلنعمل مع الصين في هذه النقطة".
ومضى قائلا: "ولِمَ لا؟".
وقال زيلينسكي، الذي أوضح أن الصين لم تقدم خطة حقيقية بل بعض "الأفكار"، إن هناك بعض الأجزاء التي لا يوافق عليها.
وحث بكين على عدم تزويد موسكو بالسلاح، لكنه أوضح أن تفكير الصين، حليفة روسيا، في التوسط في السلام أمر مبشر.
وقال في الذكرى الأولى لغزو روسيا الشامل لبلاده: "مهمتنا هي جمع الجميع لعزل واحد".
لقاء شي
كما أعلن الرئيس الأوكراني أنه يعتزم عقد اجتماع مع نظيره الصيني شي جينبينغ.
وقال زيلينسكي، وفق فرانس برس: "أنوي لقاء شي جينبينغ. سيكون ذلك مهما للأمن العالمي. الصين تحترم وحدة الأراضي ويجب أن تفعل كل شيء لضمان مغادرة روسيا أراضي أوكرانيا".