الصين تحث أوكرانيا وروسيا على استئناف محادثات السلام

الصين تحث أوكرانيا وروسيا على استئناف محادثات السلام

أ ف ب
أ ف ب

حض وزير الخارجية الصيني تشين غانغ في محادثة هاتفية مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا، اليوم الخميس، على استئناف محادثات السلام بين كييف وموسكو "في أقرب وقت ممكن"، وفق ما أعلنت بكين.

وقال تشين في بيان، إن "الصين تخشى أن تتصاعد الأزمة وتخرج عن نطاق السيطرة، وتأمل أن يحافظ الطرفان على الهدوء، وأن يمارسا ضبط النفس، ويستأنفا محادثات السلام في أقرب وقت ممكن، وأن يعودا إلى طريق التسوية السياسية".

تخشى الصين أن تتصاعد الأزمة الأوكرانية وتخرج عن نطاق السيطرة، وتأمل أن يحافظ الطرفان على الهدوء، ويستأنفا محادثات السلام في أقرب وقت ممكن
وزير الخارجية الصيني

وهذه المكالمة هي أول محادثة رسمية بين المسؤولين منذ تولي وزير الخارجية الصيني منصبه في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وأضاف الوزير: "تأمل الصين أن تبقي أوكرانيا وروسيا على الأمل في الحوار والمفاوضات".

تعرضت الصين لانتقادات من دول غربية لامتناعها عن إدانة الغزو الروسي، لكنها نفت بشدة اتهامات الولايات المتحدة لها بأنها تدرس إرسال شحنات أسلحة لدعم روسيا

وتعرضت الصين لانتقادات من دول غربية لامتناعها عن إدانة الغزو الروسي، لكنها نفت بشدة الشهر الماضي اتهامات الولايات المتحدة لها بأنها تدرس إرسال شحنات أسلحة لدعم روسيا.

ونشرت بكين، الشهر الماضي، ورقة موقف بشأن الحرب في أوكرانيا، دعت فيها إلى الحوار وسعت لطرح نفسها وسيطًا محايدًا.

الصين تحث أوكرانيا وروسيا على استئناف محادثات السلام
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وكرر تشين، اليوم الخميس، دعمه لهذا "الاقتراح"، قائلًا إن بكين "تتمسك بموقف موضوعي ونزيه بشأن القضية الأوكرانية، وتلتزم بتعزيز محادثات السلام، وتدعو المجتمع الدولي إلى تهيئة الظروف لمحادثات السلام".

الصين

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